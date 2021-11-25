Казанские врачи фиксируют рост детского травматизма из-за пандемии коронавируса

В последние два года врачи фиксируют рост детского травматизма. Медики связывают это с пандемией коронавируса.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заведующий травматологическим отделением ДРКБ Руслан Хасанов, сегодня — с началом сезонного травматизма — в сутки фиксируется до 200 обращений с детскими травмами, 36—40 пострадавших отправляются на стационарное лечение. Такое бывало регулярно и в прошлые годы, но лишь в 2020—2021 годах врачи начали замечать существенный рост детского травматизма. Причина — эпидемия коронавируса и закрытие организованных детских клубов и площадок.

— У нас только выросло число случаев детского травматизма в последние один-два года. Так как все организованные площадки закрыты, дети сами себе предоставлены, энергии у них много, она ищет выхода, дети стали лазить везде, дома с телевизоров и шкафов падают. Получают порой и черепно-мозговые травмы. Нейрохирурги рост тоже почувствовали. С тяжелыми случаями такие дети попадают к нам, в ДРКБ, — рассказал травматолог.

Он также предупредил, что из детских развлечений одно из самых опасных — катание на ватрушках, которое грозит и летальным исходом.

Фото: kzn.ru

10—15% из всех обращений о травмах, отметил его казанский коллега, заведующий травматологическим пунктом Городской поликлиники №7 Казани Альберт Галимов, приходится на травмы пожилых, которые получают и довольно серьезные переломы ключевой кости, перелом шейки бедра, требующие оперативного лечения и долгого восстановления.

Сергей Афанасьев