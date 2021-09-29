Итоги дня: старт суда над «Тукаевскими», обвинение основателя Group-IB в госизмене, угроза блокировки YouTube
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер среды, 29 сентября:
- Основателя Group-IB Илью Сачкова арестовали по делу о госизмене. Его отправили в СИЗО до 27 ноября этого года. Обвиняемому грозит от 12 до 20 лет тюрьмы, по данным СМИ — за передачу секретных данных иностранной разведке. Скачков свою вину не признает. Организация является одной из ведущих российских и мировых компаний по кибербезопасности. На своем сайте она опубликовала заявление о невиновности Скачкова. В сообщении указано, что руководством компанией займется ее сооснователь Дмитрий Волков.
- Президент России Владимир Путин вышел с двухнедельной изоляции. Он поделился подробностями своего ухода на удаленный режим. Как стало известно, в его окружении коронавирусом заразился адъютант, с которым глава государства работал весь день. Также президент сообщил, что в общей сложности в его окружении заболели COVID-19 три десятка человек.
- Также президент России встретился с главой Турции Реджепом Эрдоганом. Лидер РФ заявил, что странам удалось нарастить товарооборот после пандемийного 2020 года, когда провал в торговле был оценен в более чем 20%. Лидер РФ сообщил, что только за 9 месяцев этого года рост составил свыше 55%. По его словам, отношения двух стран позитивно развиваются.
- Глава МИД Сергей Лавров, сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и министр обороны Сергей Шойгу отказались от депутатских мандатов партии «Единая Россия». Позже стало известно, что губернатор Владимирской области Владимир Сипягин покинул пост главы региона ради мандата депутата Госдумы.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с блокировкой видеохостингом YouTube двух немецкоязычных каналов Russia Today. Эти действия он назвал признаками грубого нарушения российского законодательства и отметил, что если надзорные органы подтвердят факт нарушения, то от ресурса потребуют исполнения законов РФ. Также сегодня Роскомнадзор потребовал от YouTube в кратчайшие сроки снять ограничения с каналов.
- Песков также заявил сегодня, что власти пока не планируют вводить ограничительные меры на федеральном уровне из-за подъема заболеваемости коронавирусом. Эта ситуация требует внимания и становится поводом для очередной мобилизации.
- В МИД России подтвердили намерения депортировать нелегальных мигрантов после 30 сентября. Их число в министерстве назвали незначительным, на сегодняшний день в стране большинство иностранцев проживает законно. Всего в РФ насчитывается около 7 миллионов мигрантов.
- Президент футбольной Российской премьер-лиги Сергей Прядкин покинет пост спустя 15 лет работы. По данным СМИ, на отставке настаивают представители клубов РПЛ. Официальное объявление об уходе будет сделано в ближайшее время. Наиболее вероятным преемником Прядкина считают главу судейского комитета РПЛ Ашота Хачатурянца.
- Состоялось первое заседание Мосгордумы после летнего перерыва. В знак протеста его демонстративно покинули представители КПРФ, которые выразили несогласие с результатами электронного голосования на выборах в Госдуму по одномандатным округам, а также по 37-му избирательному округу Москвы по довыборам депутата Мосгордумы.
- Вице-президент Сбербанка, бывший замглавы Минпросвещения Марина Ракова стала подозреваемой по делу о хищении 50 миллионов рублей. Предполагается, что она совершала преступления в период работы в министерстве. Возбуждено уголовное дело.
- В Ульяновской области с 1 октября ужесточат ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом. Теперь жителям придется использовать QR-коды для посещения кафе, спортзалов, концертов и других общественных мест. Чтобы получить QR-код, необходимо иметь сертификат о вакцинации. Его также могут получить люди, переболевшие коронавирусом или имеющие отрицательный ПЦР-тест.
- В Альметьевске, вслед за Набережными Челнами, из-за подъема заболеваемости COVID-19 отменены массовые мероприятия. Это касается и празднования 1 октября Дня пожилых людей. Поздравлять пенсионеров власти будут удаленно.
- Татарстанское УФАС России предостерегло казанские автошколы ООО «Мотор», ООО «Альбатрос А.» и ООО «Учебный центр «Драйв» по поводу необоснованного повышения цен на услуги. Ведомство пояснило, что по такому же пути могут пойти другие автошколы и тем самым нарушить федеральный закон «О защите конкуренции».
- Казанскую компанию «Геоцентр» заподозрили в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 56 миллионов рублей. По версии следствия, неустановленный сотрудник с июля 2016 года по март 2019 года завышал налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость по фиктивным взаимоотношениям с рядом организаций. Возбуждено уголовное дело.
- В Татарстане зарегистрировали депутатов Госдумы 8-го созыва, за которых проголосовала большая часть избирателей в одномандатных округах. Всем парламентариям вручили удостоверения. Самую большую поддержку получили Илья Вольфсон (Приволжский №26), Ильдар Гильмутдинов (Московский №27), Олег Морозов (Нижнекамский №28) и др.
- В казанском суде стартовали предварительные слушания по делу ОПГ «Тукаевские». Под стражу взяли 16 человек, еще 14 оказались под домашним арестом и запретом определенных действий. Судье Алмазу Ахметжанову предстоит разобраться в аферах на 50 миллионов рублей, вымогательствах и организации незаконной миграции более 7 тысяч иностранцев.
- Шесть игроков «Ак Барса» не допустили на матч с «Йокеритом» в Финляндии. Причиной стало несоответствие сантребованиям финских властей. Стало известно, что в Хельсинки один из представителей команды получил положительный результат ПЦР-теста.
- В Оренбургской, Смоленской и Ивановской областях появятся новые особые экономические зоны, что станет для регионов дополнительным стимулом развития. Объем частных инвестиций в ОЭЗ «Оренбуржье» составит около 8,9 миллиарда рублей, в ОЭЗ «Стабна» (Смоленская область) — 10,5 миллиарда рублей, в ОЭЗ «Иваново» — более 8 миллиардов рублей.
- ООО «Горводзеленхоз» планирует обратиться в Арбитражный суд Татарстана с заявлением о признании «Камгэсэнергостроя» банкротом. С тем же намерением ранее выступило московское ООО «Торговый дом «Техника для склада». В компании также заявили, что у предприятия имеются признаки банкротства.
- Татарстан попал в десятку регионов с самым частым использованием «Пушкинской карты». Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, в рейтинг также попали Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Сибирь и Свердловская область.
- В ДРКБ Казани врачи прооперировали ребенка, у которого половину легкого занимала опухоль. Новообразование выявили в Ульяновске, где за помощью обратились уже к казанским врачам. В ходе консилиума врачи приняли решение провести биопсию опухоли. Дальнейшая терапия будет утверждена после получения результатов исследования.
- В Набережных Челнах родители пожаловались на давку во время пересменки в школе №42. Из-за столпотворения часть учеников не может покинуть здание, другая часть — войти в него. Родители отметили, что руководство школы не может решить этот вопрос.
- Минздрав России предложил разрешить поставки не зарегистрированных в России препаратов для клиник Международного медицинского кластера (ММК). Росздравнадзор предложили наделить правом регламентировать процедуру выдачи разрешений на ввоз незарегистрированных препаратов, предназначенных для ММК в «Сколково».
- Минфин предлагает внести 12 корректировок в налогообложение физических лиц. В частности, ведомство намерено обязать российские компании платить НДФЛ с заграничных сотрудников, работающих дистанционно. Сейчас они считаются иностранными налоговыми резидентами, если проводят в России менее 183 дней в году.
Диана ЖиленковаОбщество Татарстан
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