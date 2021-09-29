Губернатор Владимирской области сложит полномочия ради мандата депутата Госдумы

Глава Владимирской области Владимир Сипягин, представляющий партию ЛДПР, станет депутатом Государственной думы восьмого созыва. В связи с этим он уйдет с поста главы региона.

О том, что Сипягин решил принять мандат депутата Госдумы, сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области, сообщает ТАСС.

СМИ сообщали о планах Сипягина перейти на работу в нижнюю палату российского парламента еще в середине сентября. Однако на тот момент в пресс-службе владимирского губернатора назвали соответствующее сообщение об отставке фейком.



Кроме того, источник сообщал, что на смену Сипягину могут направить человека, не связанного с местными элитами. Хорошие шансы у депутата Госдумы от Калужской области и единоросса Александра Авдеева. Как уточнил изданию еще один близкий к администрации президента собеседник, в списке потенциальных претендентов на пост врио главы региона — глава округа Муром Владимирской области Евгений Рычков и гендиректор «Газпром газораспределение Владимир» Алексей Конышев.

Татьяна Демина