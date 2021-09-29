«Горводзеленхоз» планирует обратиться в суд с заявлением о признании «Камгэсэнергостроя» банкротом

Фото: Максим Платонов (архив)

ООО «Горводзеленхоз» планирует обратиться в Арбитражный суд Татарстана с заявлением о признании челнинского АО «Камгэсэнергострой» банкротом. В компании считают, что у их должника есть признаки банкротства.



В прошлом месяце о намерении обратиться в Арбитражный суд РТ с заявлением о признании банкротом «Камгэсэнергостроя» сообщило московское ООО «Торговый дом Техника для склада». В компании также заявили, что у челнинского предприятия имеются признаки банкротства.



Фото: Максим Платонов (архив)

До этого, в июне 2021-го, иск о признании банкротом «Камгэсэнергостроя» подало одно из крупнейших предприятий Набережных Челнов ООО «Евростиль». Сумма исковых требований составила более 19 млн рублей.

Татьяна Демина