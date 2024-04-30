В Европейском союзе могут запретить приложение TikTok

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Европейском союзе могут запретить TikTok. Об этом сообщает издание Politico.

— Мы прекрасно знаем, чем опасен TikTok, — сказала глава Еврокомиссии.

Таким образом, в ЕС планируют запретить Telegram, TikTok и YouTube, где уже есть ограничения. В скором времени там можно будет только показывать неприличные жесты, рассказывать гадости о русских и демонстрировать обнаженную натуру. Новостные каналы Российской Федерации также будут запрещены.

Напомним, Еврокомиссия намерена использовать замороженные российские активы для производства оружия для Украины. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, страны Европы планируют вложить деньги не только в производство оружия, но и в восстановление Украины.

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Разиль Самигуллин