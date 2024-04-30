Многодетные семьи смогут получить скидки на отдых в Год семьи

Министерство экономического развития совместно с Российским союзом туриндустрии и Ассоциацией горнолыжных комплексов, территорий и сервиса запускает акцию в Год семьи. Многодетные семьи и семьи с детьми смогут воспользоваться специальными предложениями и скидками в гостиницах и на горных курортах по всей стране.

«Благодаря инициативе президента в 2021 году был запущен национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», который направлен на создание инфраструктуры для различных видов отдыха. Скидки и специальные предложения от Минэкономразвития — это еще один повод для всей семьи отправиться в путешествие по нашей прекрасной стране. Мы призываем представителей туристического бизнеса присоединиться к этой инициативе и предложить свои акции в отелях и на курортах», — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

К акции присоединились отели и санатории из почти 30 регионов России, включая Архангельскую, Владимирскую, Калужскую, Ленинградскую области, республики Крым и Татарстан, Санкт-Петербург и Ставропольский край.

Ассоциация владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга также предоставит привилегии для многодетных семей. Судоходные компании, входящие в ассоциацию, предусмотрели скидку для детей и взрослых членов многодетных семей.

На горнолыжных комплексах многодетные семьи и семьи с детьми смогут воспользоваться скидками на прогулочные билеты, ски-пассы, прокат оборудования и проживание.

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Разиль Самигуллин