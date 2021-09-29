КПРФ объявила бойкот на заседании Мосгордумы из-за несогласия с результатами выборов в Госдуму

В Мосгордуме состоялось первое после летнего перерыва заседание, на котором КПРФ объявила бойкот в связи с непризнанием итогов электронного голосования на выборах в Госдуму по одномандатным округам. Также представители партии не приняли результаты голосования по 37-м избирательному округу Москвы по допвыбору депутата Мосгордумы.

Кроме того, глава КПРФ Николай Зубрилин заявил о возмущении фракции касаемо дистанционного формата собрания. Члены партии потребовали проводить мероприятие в очном режиме. В знак протеста они покинули заседание столичного парламента, передает «РИА Новости».

Фото: wikipedia.org (на фото — Московская городская дума)

На прошлой неделе ЦИК РФ признал выборы в Госудуму состоявшимися. Итоговая явка составила 51,72%. Участие приняли более 56 миллионов граждан. Победу одержала партия «Единая Россия», получившая 324 мандата. КПРФ получила 57 мест.

Позднее президент РФ Владимир Путин заявил, что голосование прошло открыто и в строгом соответствии с законом.

Диана Жиленкова