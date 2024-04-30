Андрей Ермоленко стал новым генеральным директором ООО «Буинский сахар»

Фото: Динар Фатыхов

В ООО «Буинский сахар» произошли кадровые изменения. На посту генерального директора Валерия Погребного сменил Андрей Ермоленко.

Валерий Погребной руководил предприятием с 2014 по 2024 годы. Андрей Ермоленко до этого занимал должность генерального директора АО «Каневсксахар» в Краснодарском крае. Сейчас АО «Каневсксахар» принадлежит ООО «Агрокомплекс Лабинский», весь уставный капитал которого принадлежит Росимуществу.

Напомним, все акции ЗАО «Сахарный комбинат «Курганинский», АО «Каневсксахар» и доли в ООО «ТСЗ» (Тимашевский сахарный завод) теперь принадлежат Федеральному агентству по управлению государственным имуществом. Активы предприятий, которые входят в концерн «Покровский», были обращены в пользу государства по решению Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Напомним, два крупнейших производителя сахара в Татарстане показали уверенный рост выручки, но и значительное снижение чистой прибыли в 2023 году. Татарстанские компании ООО «Буинский сахар» и АО «Заинский сахар» продолжают наращивать производственные мощности и улучшать показатели деятельности.

Также на сахарные заводы Татарстана поступило более 1 млн тонн сырья, что составляет 61% от общего количества урожая, направляемого на переработку. Ежесуточно перерабатывается около 14,4 тысячи тонн, что на уровне технологических возможностей заводов. С начала сезона произведено 119,7 тысячи тонн сахарного песка. Выход сахара в среднем составляет 15,7%, что на уровне прошлого года.

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Разиль Самигуллин