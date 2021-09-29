В ДРКБ Казани прооперировали ребенка с опухолью, занявшей половину легкого

В ДРКБ Казани врачи прооперировали ребенка с большой опухолью — к моменту операции она заняла половину легкого, сообщили в пресс-службе ДРКБ Казани.



Новообразование выявили в поликлинике по месту жительства в Ульяновске. Медики обратились за помощью к казанским врачам. Ребенка госпитализировали в отделение онкогематологии. Там ему провели комплексное обследование, в том числе и компьютерную томографию.

Специалисты собрали консилиум, на котором приняли решение о биопсии образования. Диагностическую торокоскопию и биопсию образования нижней доли легкого выполнили хирурги Михаил Поспелов и Андрей Подшивалин.

Сейчас ребенок получает все необходимое лечение в ДРКБ. решение о дальнейшей терапии примут после того, как получат результаты гистологического исследования.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее врачи ДРКБ Татарстана спасли новорожденного ребенка с гигантской тератомой. Опухоль весила 1,1 кг.



Маргарита Головатенко