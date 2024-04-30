Знамя Победы: как советские войска водрузили флаг над Рейхстагом

30 апреля 1945 года навсегда вошло в историю как день, когда советские бойцы водрузили Знамя Победы над Рейхстагом. Это событие стало символом окончательного крушения нацизма и имело огромное политическое, военное и историческое значение.

Взятие Рейхстага было возложено на 79 стрелковый корпус 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. В ходе ожесточенных боев части советских войск, преодолев упорное сопротивление врага, ворвались в здание рейхстага. Внутри разгорелась яростная борьба, бои шли за каждый этаж, на лестницах и в коридорах происходили рукопашные схватки.

Постепенно сопротивление немцев сошло на нет, и советским бойцам удалось прорваться на крышу. На куполе поверженного Рейхстага взвилось красное знамя, которое водрузили разведчики 756-го стрелкового полка сержант Михаил Егоров, младший сержант Мелитон Кантария и заместитель командира батальона по политчасти лейтенант Алексей Берест под прикрытием автоматчиков из роты Ильи Саянова.

В 2007 году Федеральный закон закрепил за Знаменем Победы статус официального символа победы советского народа и его Вооруженных сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, государственной реликвией России.

В этот же день бойцы 674-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии Рахимжан Кошкарбаев и Григорий Булатов водрузили первое Красное знамя на фасаде Рейхстага. Это произошло меньше чем в 500 метрах от дома Гиммлера, где находились красноармейцы.

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Артем Гафаров