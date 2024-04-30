Избрана мера пресечения в отношении фигурантов дела о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево

В Дорогомиловском районном суде Москвы рассмотрели ходатайство следствия об избрании меры пресечения для нескольких человек, подозреваемых в поджоге вертолета в аэропорту Остафьево.

По версии следствия, пять человек были завербованы спецслужбами Украины. Один из них взял на себя роль организатора преступной группы. Через интернет он вовлек граждан России в осуществление плана за денежное вознаграждение.

Участники группы прибыли на территорию аэропорта Остафьево, где в зависимости от отведенной им роли совершили поджог воздушного судна. В результате действий подозреваемых вертолет был уничтожен. Обвинения предъявлены по статье «террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший причинение значительного имущественного ущерба». Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 27 июня 2024 года.

Ранее телефон бортпроводника чуть не стал причиной возгорания в самолете Airbus A320neo авиакомпании «Уральские авиалинии», сообщает telegram-канал «Авиаторщина». Инцидент произошел вчера днем, 24 апреля, во время рейса SVR174 из Хабаровска в Екатеринбург (Кольцово).

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Разиль Самигуллин