Татарстан попал в десятку регионов, где чаще всего использовали «Пушкинскую карту»

Татарстан попал в десятку регионов, в которых чаще всего приобретали билеты по «Пушкинской карте». Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

«У нас появилась первая десятка регионов, в которых чаще всего покупаются билеты по программе. Понятно, что Москва и Санкт-Петербург занимают лидирующие позиции еще и по количеству учреждений культуры, но посмотрите, как интересно дальше — Новосибирская область, Сибирь на третьем месте, далее Республика Татарстан, Свердловская область», — передает слова Любимовой ТАСС.

«Пушкинская карта» — это специальная банковская карта для молодежи от 14 до 22 лет, которой можно расплатиться при покупке билетов на культурные мероприятия. В период с сентября по декабрь 2021 года на банковские карты перечислят 3 тыс. рублей. В следующем году номинал может составить 5 тыс. рублей на календарный год.

«Реальное время» ранее выпустило материал, в котором ответило на все вопросы, возникающие при оформлении «Пушкинской карты».



Ольга Шагиева