Казанскую компанию «Геоцентр» заподозрили в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 56 млн рублей

В Татарстане следственные органы СК РФ по РТ возбудили уголовное дело в отношении ООО «Геоцентр» по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» («б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Дело возбудили по материалам УЭБ и ПК МВД по Татарстану.

По версии следствия, в период с 1 июля 2016 по 28 марта 2019 неустановленное лицо из числа руководства фирмы завышало налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость по фиктивным взаимоотношениям с рядом организаций. Таким образом, в налоговые декларации и другие документы внесли ложные сведения для последующего уклонения от уплаты НДС на общую сумму свыше 56 млн рублей.



Сейчас проводятся обыски и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Следкома по РТ.