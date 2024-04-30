В Казани стартовали строительные работы на съезде с проспекта Универсиады в сторону улицы Вишневского

В Казани стартовали строительные работы на съезде с проспекта Универсиады в сторону улицы Вишневского. В настоящее время раскопана зеленая зона между двумя полосами дорожного движения. Об этом сообщил корреспондент «Реального Времени».

Ранее сообщалось, что ремонт будет проведен до 22 ноября нынешнего года. Дорогу планируется увеличить до двух полос. Информация о строительных работах была подтверждена мэрией Казани еще 10 января, после определения подрядчика работ.

В том числе отмечалось, что участок трассы, который планируется отремонтировать, начинается на проезжей части правоповоротного съезда транспортной развязки с проспекта Универсиады. Заканчивается он на проезжей части улицы Вишневского в 206 метрах севернее путепровода транспортной развязки.

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Разиль Самигуллин