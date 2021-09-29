В Татарстане зарегистрировали депутатов Госдумы нового созыва

Окружные избиркомы в Татарстане зарегистрировали депутатов Госдумы нового созыва, за которых проголосовало больше всего избирателей в одномандатных округах.

Всем парламентариям были вручены удостоверения.

Ранее избиркомы признали выборы состоявшимися, а результаты — действительными. Самую большую поддержку получили Илья Вольфсон (Приволжский №26), Ильдар Гильмутдинов (Московский №27), Олег Морозов (Нижнекамский №28), Альфия Когогина (Набережно-Челнинский №29), Азат Ягфаров (Альметьевский №30) и Марат Нуриев (Центральный №31), сообщает ЦИК РТ.

«Электоральный марафон закончился, окружные комиссии Татарстана проделали большую работу. Кадровый состав комиссий всех уровней показал свою профессиональную подготовку», — сказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.



На прошлой неделе в ЦИК огласили окончательные итоги выборов: 324 мандата получает «Единая Россия», КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13, «Гражданская платформа», «Родина», «Партия Роста» — по одному мандату. Еще места получат пять самовыдвиженцев.



Ольга Шагиева