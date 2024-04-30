В Казани состоялось открытие VII военно-спортивного сбора суворовцев и кадетов

В Казани состоялось открытие VII военно-спортивного сбора суворовцев и кадетов «Наследники Победы». Мероприятие прошло на площади 1 Мая, перед главным входом в Казанский Кремль.

Организатором сбора выступил Казанский юридический институт МВД России при поддержке руководства МВД России, Республики Татарстан и других организаций региона. В мероприятии также приняли участие главный федеральный инспектор по Татарстану Виктор Демидов, заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева, министр внутренних дел по региону генерал-майор полиции Дамир Сатретдинов, руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Татарстану Валерий Липский, начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по РТ генерал-майор полиции Рустем Гумеров и другие. С приветственным словом к участникам сбора обратился начальник Главного управления по работе с личным составом МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Ларионов.

Генерал отметил, что Россия всегда славилась сильными и мужественными людьми, готовыми защищать свою родину. Он подчеркнул, что наша обязанность — сохранить память о воинской доблести и героизме наших предков и воспитать молодое поколение на их примере. Андрей Ларионов также поздравил участников сбора с предстоящим парадом Победы 9 мая, который они пройдут в составе войск Казанского гарнизона. Он выразил уверенность, что участие в параде станет незабываемым событием в жизни каждого суворовца и кадета.

Генерал пожелал участникам сбора успехов и достижений, а также отметил, что они являются золотым кадровым резервом и будущим офицерского корпуса России. Он выразил надежду, что участие в сборе останется в памяти каждого на долгие годы.

Ранее в конце прошлого года в Казани состоялся очередной этап Всероссийской патриотической эстафеты памяти «Россия — страна Героев». Эстафету проводят в соответствии с решением председателя СКР Александра Бастрыкина.

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Разиль Самигуллин