Путин рассказал, кто в его окружении заразился коронавирусом
Президент России Владимир Путин раскрыл тайну, кто в его окружении заразился коронавирусом, после чего тот был вынужден уйти на самоизоляцию. «Адъютант, с которым я проработал целый день с утра до вечера, заболел», — рассказал он.
Глава государства обратил внимание, что, несмотря на то, что контактировал с одним из заболевших, ему удалось не заразиться коронавирусом. Он добавил, что у него по-прежнему высокий титр антител, пишет RT.
Напомним, Путин сегодня вернулся с самоизоляции, на которую ушел 15 сентября. Он объяснял, что это связано с тем, что в его окружении заболели коронавирусом сразу десятки человек.
Президент тогда добавил, что считает случившееся «естественным экспериментом», который покажет, насколько эффективна вакцина «Спутник V», которой он сделал прививку этой весной.
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