Путин рассказал, кто в его окружении заразился коронавирусом

Президент России Владимир Путин раскрыл тайну, кто в его окружении заразился коронавирусом, после чего тот был вынужден уйти на самоизоляцию. «Адъютант, с которым я проработал целый день с утра до вечера, заболел», — рассказал он.

Глава государства обратил внимание, что, несмотря на то, что контактировал с одним из заболевших, ему удалось не заразиться коронавирусом. Он добавил, что у него по-прежнему высокий титр антител, пишет RT.

Напомним, Путин сегодня вернулся с самоизоляции, на которую ушел 15 сентября. Он объяснял, что это связано с тем, что в его окружении заболели коронавирусом сразу десятки человек.

Фото: Максим Платонов

Президент тогда добавил, что считает случившееся «естественным экспериментом», который покажет, насколько эффективна вакцина «Спутник V», которой он сделал прививку этой весной.

Татьяна Демина