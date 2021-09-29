МВД России: в стране находятся 7 миллионов мигрантов

Фото: МВД по РТ

На сегодняшний день в России находится 7 млн иностранцев, большинство из них пребывает на территории странны законно. Число нелегальных мигрантов в МВД назвали незначительным.

Их тех иностранцев, кто на время закрытия границ из-за пандемии оставался в России, урегулировали свой правовой статус на территории страны лишь 1 млн человек. Такие данные привела начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Напомним, в Кремле заявили, что в России острая нехватка рабочих-мигрантов наблюдается в целом ряде отраслей. Проблема «является предметом озабоченности кабинета министров», заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



До этого бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что решить проблему нехватки кадров из-за оттока мигрантов поможет привлечение к работе граждан пенсионного возраста. Для этого работающим пенсионерам надо проиндексировать пенсии.



Татьяна Демина