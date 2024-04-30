Сотрудниками полиции было выдано более 350 паспортов жителям Оренбургской области, пострадавшим от наводнения

Сотрудники полиции оформили и выдали более 350 паспортов жителям Оренбургской области, пострадавшим от наводнения. Сотрудники отделов по вопросам миграции оперативно оказывают помощь всем пострадавшим от стихии. Для восстановления документов граждане могут обратиться в любое подразделение по вопросам миграции.

На сегодняшний день новые паспорта взамен утраченных или испорченных были оформлены и выданы 359 пострадавшим от наводнения.

В праздничные дни мая управления по вопросам миграции принимают заявления на восстановление документов от граждан, пострадавших от наводнения. Для этого необходимо написать заявление и предоставить фотографии.

Напомним, специалисты МЧС России продолжают работу в Тюменской и Курганской областях, а также в Оренбургской области. В этих регионах борются с последствиями паводков, вызванных весенним таянием снега.

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Разиль Самигуллин