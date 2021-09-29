В Оренбургской, Смоленской и Ивановской областях появятся новые особые экономические зоны

Фото: Максим Платонов (архив)

В Оренбургской, Смоленской и Ивановской областях появятся новые особые экономические зоны. В правительстве России считают, что для этих регионов это станет дополнительным стимулом для развития.

На территории ОЭЗ «Оренбуржье» планируется разместить не менее восьми компаний. Там заработает производство пластиковых труб, бурового оборудования, литий-титановых батарей для складской техники. Кроме того запустят линию по глубокой переработке мяса и откроют транспортно-логистический терминал.

Из регионального бюджета на инфраструктуру ОЭЗ «Оренбуржье» направят 1,67 млрд рублей. Ожидается, что к 2030 году объем частных инвестиций в новые производства достигнет порядка 8,9 млрд рублей, сообщается на сайте правительства.

В Смоленской области откроют ОЭЗ «Стабна». Объем частных инвестиций в ее проекты оценивается примерно в 10,5 млрд рублей. Там реализуют шесть инвестиционных проектов. В частности, там появится фабрика по производству трикотажного полотна, предприятие по сборке грузовиков-внедорожников и завод по переработке торфа

В ОЭЗ «Иваново» реализуют пять инвестпроектов по производству трикотажного полотна, хлопчатобумажной пряжи, тканей для спецодежды. Это позволит создать около 3,2 тыс. рабочих мест. Ожидается, что объем частных вложений в проекты превысит 8 млрд рублей.

В июле сообщалось, что в Новгородской области появится особая экономическая зона промышленно-внедренческого типа. Ее общая площадь составит 180 га.

Татьяна Демина