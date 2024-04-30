Международный суд может выдать ордер на арест Нетаньяху

Как сообщает американский телеканал NBC News, на этой неделе Международный уголовный суд может выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и других высокопоставленных военных чиновников в связи с боевыми действиями в секторе Газа.

По информации британской газеты The Times, Гаагский суд готовит документы, которые будут опубликованы уже на этой неделе. Согласно данным журналистов, обвинение будет предъявлено за организацию голода в секторе Газа.

Англоязычная газета The Times of Israel пишет, что Биньямин Нетаньяху уже несколько дней находится в состоянии серьёзного напряжения и пытается изменить это решение.

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Разиль Самигуллин