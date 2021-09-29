Песков заявил, что в действиях YouTube по отношению к RT есть признаки нарушения закона

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию о блокировке немецкоязычных ютуб-каналов Russia Today. Он заявил, что действия YouTube связаны с цензурой и они имеют признаки грубого нарушения законов России. По его словам, платформу могут принудить к исполнению законов РФ, если в ее действиях подтвердят нарушения.

Представитель Кремля отметил, что к подобным инцидентам должна быть нулевая терпимость. Он заявил, что надзорные органы вправе требовать исполнения законов РФ от ресурсов, функционирующих на территории России, сообщает ТАСС.

pixabay.com

Ранее Роскомнадзор потребовал от YouTube в кратчайшие сроки снять ограничения с каналов и разъяснить причины блокировки. Ведомство также обратилось в Google с предупреждением об ограничении работы видеохостинга.

Видеохостинг заблокировал каналы RT DE и RT DFP без возможности восстановления вчера. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала это «настоящей медийной войной», объявленной Германией России.

Диана Жиленкова