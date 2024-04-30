Композитору и певцу Денису Майданову стало плохо в здании театра Российской армии

Композитору и певцу Денису Майданову стало плохо в здании Центрального академического театра Российской армии в Москве. Артист неожиданно начал задыхаться и ему вызвали скорую помощь. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщил администратор артиста Захар Майданов, у певца ухудшилось состояние после того, как он принял лекарства от пневмонии. У него случился оттек Квинке. В настоящее время рассматривается вопрос о госпитализации Дениса Майданова. Однако, по словам директора, певец чествует себя нормально.

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Разиль Самигуллин