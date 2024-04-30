В России могут быть пересмотрены условия назначения единого пособия

В России могут быть пересмотрены условия назначения единого пособия. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Она привела пример — многодетная семья воспитывает 10 детей: шестеро из них — кровные, а четверо были недавно взяты под опеку. При расчете единого пособия на четверых детей были учтены выплаты на шестерых детей, которые семья получала ранее. В результате размер единого пособия на четверых детей был уменьшен до 50 процентов.

Семья может подождать, пока срок действия предыдущих пособий истечет, но тогда она может остаться без финансовой поддержки на длительный период времени. Ранее первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила сформировать в России прогрессивную систему поддержки семей. В качестве первого шага она предлагает пересмотреть систему начисления пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

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Разиль Самигуллин