Роскомнадзор пригрозил Google блокировкой, если он не снимет ограничения с каналов RT

Роскомнадзор обратился в Google с требованием снять ограничения с Youtube-каналов Russia Today. В противном случае ведомство грозит заблокировать видеохостинг.

Ведомство направило руководству компании письмо «с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов «RT DE» и «Der Fehlende Part», принадлежащих российскому СМИ Russia Today». В письме отмечают, что действия администрации Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа и являются актом цензуры в отношении СМИ.

В случае отказа компании разблокировать канал ведомство грозит частично или полностью ограничить доступ на территории России.



Ранее компания Google обжаловала три постановления мирового судьи, согласно которым она была обязана уплатить 6 млн рублей штрафа за отказ удалить запрещенный в России контент.



Ольга Шагиева