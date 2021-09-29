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Роскомнадзор пригрозил Google блокировкой, если он не снимет ограничения с каналов RT

10:14, 29.09.2021 1
Роскомнадзор пригрозил Google блокировкой, если он не снимет ограничения с каналов RT
Фото: pixabay.com

Роскомнадзор обратился в Google с требованием снять ограничения с Youtube-каналов Russia Today. В противном случае ведомство грозит заблокировать видеохостинг.

Ведомство направило руководству компании письмо «с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов «RT DE» и «Der Fehlende Part», принадлежащих российскому СМИ Russia Today». В письме отмечают, что действия администрации Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа и являются актом цензуры в отношении СМИ.

В случае отказа компании разблокировать канал ведомство грозит частично или полностью ограничить доступ на территории России.

Ранее компания Google обжаловала три постановления мирового судьи, согласно которым она была обязана уплатить 6 млн рублей штрафа за отказ удалить запрещенный в России контент.

Ольга Шагиева
ТехнологииIT

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:23
    это что еще такое???? давление?
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