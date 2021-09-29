«РБ-Спорт»: Прядкин покидает пост главы РПЛ, Сайманов может стать и.о.

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин покинет свой пост спустя 15 лет работы в должности. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По данным источника, на отставке главы настаивают представители клубов РПЛ. О решении уйти с занимаемого поста Прядкин может объявить уже в ближайшее время.

До назначения нового президента РПЛ клубы определят исполняющего обязанности. В числе претендентов четыре кандидата (все гендиректора в своих клубах) — Рустем Сайманов («Рубин»), Павел Пивоваров («Динамо»), Роман Бабаев (ЦСКА), Шамиль Газизов («Уфа»).

Фото: rubin-kazan.ru

Наиболее вероятным преемником Прядкина источник называет Ашота Хачатурянца. Сейчас он занимает пост главы судейского комитета РПЛ.

Напомним, ранее стало известно о назначении Витора Перейры новым руководителем Департамента судейства РФС.