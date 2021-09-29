«РБ-Спорт»: Прядкин покидает пост главы РПЛ, Сайманов может стать и.о.
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин покинет свой пост спустя 15 лет работы в должности. Об этом сообщает «РБ-Спорт».
По данным источника, на отставке главы настаивают представители клубов РПЛ. О решении уйти с занимаемого поста Прядкин может объявить уже в ближайшее время.
До назначения нового президента РПЛ клубы определят исполняющего обязанности. В числе претендентов четыре кандидата (все гендиректора в своих клубах) — Рустем Сайманов («Рубин»), Павел Пивоваров («Динамо»), Роман Бабаев (ЦСКА), Шамиль Газизов («Уфа»).
Наиболее вероятным преемником Прядкина источник называет Ашота Хачатурянца. Сейчас он занимает пост главы судейского комитета РПЛ.
Напомним, ранее стало известно о назначении Витора Перейры новым руководителем Департамента судейства РФС.СпортФутбол
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