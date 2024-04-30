Во время обучения по контракту военнослужащий будет получать ежемесячные выплаты

Во время обучения по контракту военнослужащий будет получать ежемесячные выплаты. Об этом сообщили в Военкомате Татарстана.

Как уточнил офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани Егор Горячев, ежемесячная выплата во время нахождения на территории России составит от 30 000 до 45 000 рублей в зависимости от звания, воинской должности, выслуги лет и других надбавок, которые предусмотрены по месту службы.

Также военнослужащий получит единовременную денежную выплату в размере 195 тысяч рублей при заключении контракта с Министерством обороны РФ. Кроме того, за востребованную специальность 105 тысяч рублей заплатит ДОСААФ РТ.

Напомним, участники специальной военной операции и их семьи получат социальную поддержку от государства, независимо от наличия долгов по налогам. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова.

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Разиль Самигуллин