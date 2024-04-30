В Казани ограничили движение на двух улицах Советского района

В Казани частично ограничили движение по улицам Гвардейской и Отрадной. Причиной ограничений стала реконструкция участка тепловых сетей.

С сегодняшнего дня и до 27 мая будет частично закрыта проезжая часть в районе дома №65 по ул. Гвардейской.

Также с 30 апреля по 2 июня перекрыто движение по улице Отрадной возле дома №1/30 по ул. Карбышева.

Жителям рекомендуется заранее планировать маршрут с учетом ограничений. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.

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Артем Гафаров