Правительство утвердило обновленный порядок организации целевого обучения в вузах и колледжах

Михаил Мишустин подписал постановление, которое с 1 мая вводит новый порядок организации целевого обучения в российских учебных заведениях. Этот порядок включает в себя:

положение о целевом обучении по программам среднего профессионального и высшего образования;

Правила установления квоты приема на целевое обучение по программам высшего образования за счет бюджетных средств;

типовой договор о целевом обучении в колледже или вузе, а также другие формы договоров.

Теперь предложения о заключении договоров о целевом обучении будут размещаться на платформе «Работа России» и будут доступны для всех желающих. Абитуриент сможет самостоятельно ознакомиться с предложениями и подать заявку на участие в программе. Это можно сделать как в бумажном, так и в электронном виде, в том числе через портал госуслуг.

После окончания обучения выпускник должен будет отработать в организации, которая выступала заказчиком его обучения, не менее трех лет. В договоре о целевом обучении могут быть прописаны условия прохождения практики у заказчика, а также требования к успеваемости студента.

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Разиль Самигуллин