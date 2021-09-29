УФАС по Татарстану вынесло предостережения казанским автошколам из-за заявлений о повышении цен

Татарстанское УФАС России вынесло предостережения в адрес казанским автошколам ООО «Мотор», ООО «Альбатрос А.» и ООО «Учебный центр «Драйв». Ранее они публично высказались о росте цен на свои услуги.

Ведомство предостерегло руководителей от подобных заявлений, в том числе в части увеличения размера платы, а также действий, направленных на экономически необоснованное повышение цены на услуги автошкол.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Антимонопольная служба отметила, что это может привести к необоснованным повышениям цен у других автошкол и повлечь нарушение Федерального закона «О защите конкуренции», сообщает пресс-служба УФАС по Татарстану.

В июне «Реальное время» рассказывало о том, как многие автошколы Казани заметно снизили цены на обучение. Среди причин — новые правила сдачи экзаменов на права. Подробности — в материале интернет-газеты.

