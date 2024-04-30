Первое знамя Победы над Рейхстагом: МИД России напомнил о подвиге Рахимжана Кошкарбаева и Григория Булатова

В этот день, 30 апреля 1945 года, бойцы 674-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии Рахимжан Кошкарбаев и Григорий Булатов водрузили первое Красное знамя на фасаде Рейхстага. Это произошло меньше чем в 500 метрах от дома Гиммлера, где находились красноармейцы, напомнил МИД России в своем telegram-канале

Путь к зданию был нелегким: Булатов и Кошкарбаев семь часов преодолевали его под шквальным огнем, имея при себе самодельное знамя — флагшток с простым алым полотном. Согласно журналу боевых действий 150-й дивизии, в 14.25 они «по-пластунски подползли к центральной части здания и на лестнице главного входа поставили красный флаг».

За мужество и героизм, проявленные при взятии Рейхстага, Рахимжан Кошкарбаев и Григорий Булатов были награждены Орденами Красного Знамени. Памятники Кошкарбаеву установлены на его родине в Акмолинской области Казахстана и в столице республики Астане, а Булатову — в Кирове.

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Артем Гафаров