Международный суд ООН отклонил запрос Никарагуа о запрете поставки оружия Израилю от Германии

Международный суд ООН отклонил запрос Никарагуа, в котором страна требовала запретить Германии поставлять военную помощь Израилю во время его военной операции в секторе Газа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Председатель суда Наваф Салам заявил, что суд, рассмотрев представленные сторонами факты и юридические аргументы, пришел к выводу, что в настоящее время не имеется оснований для применения временных мер.

Коллегия из 16 судей большинством голосов (15 против одного) вынесла решение против требования Никарагуа о введении временных мер. Однако коллегия не закрыла дело полностью, а намерена продолжить рассмотрение аргументов сторон по утверждению Никарагуа о том, что «Германия не смогла предотвратить геноцид в секторе Газа». По оценкам агентства, рассмотрение дела может занять несколько месяцев.

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Разиль Самигуллин