В Ульяновской области с 1 ноября введут QR-коды для посещения кафе, спортзалов и концертов

В Ульяновской области ужесточают меры из-за ситуации с коронавирусом. С 1 ноября для посещения мест массового пребывания людей вводятся QR-коды.

Массовые мероприятия с числом участников более 10 человек смогут посетить только граждане, имеющие сертификат о вакцинации, переболевшие коронавирусом или имеющие отрицательный тест ПЦР.

QR-код потребуется при посещении организаций общественного питания, салонов красоты, соляриев, бань, фитнес-центров, бассейнов, кинотеатров, театров, концертных и выставочных мероприятий.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 1 октября в регионе несовершеннолетним запрещается посещать торговые центры без сопровождения родителей. Дополнительные занятия должны будут проходить в индивидуальном формате или в группах не более 10 человек. Также до 10 человек ограничивается численность присутствующих при регистрации брака в торжественной обстановке, сообщается на сайте губернатора и правительства Ульяновской области.

За сутки в Ульяновской области зарегистрировали 314 случаев COVID-19, всего — 82 738. Умерли девять человек, всего — 2 578.



В Татарстане пока не вводят никаких ограничений, заявила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова «Реальному времени».

Ограничительные меры ввели в Чувашии, Пермском крае, Удмуртии и ряде других регионов России.

