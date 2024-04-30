Сергей Лавров объяснил министру иностранных дел Таджикистана причину более тщательной проверки приезжих иностранцев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил своему таджикистанскому коллеге причины, по которым приезжающие в Россию иностранцы подвергаются более тщательной проверке. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно информации, опубликованной на сайте МИД РФ, министры иностранных дел России и Таджикистана провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

В сообщении МИД России было отмечено, что принятые меры являются временными и не направлены против какой-либо конкретной нации или религии. Также было указано на постепенное улучшение ситуации на пунктах пропуска.

Напомним, в Государственную думу внесен проект федерального закона об ужесточении миграционной политики. Законопроект предполагает пожизненный запрет на въезд в Россию иностранным гражданам и лицам без гражданства, имеющим неснятую или непогашенную, а также снятую и погашенную судимость за совершение любой категории преступления на территории РФ или за ее пределами.

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Разиль Самигуллин