6 игроков «Ак Барса» не допустили на матч с «Йокеритом» в Финляндии

Шесть игроков казанского «Ак Барса» не допущены на матч против «Йокерита» в Финляндии из-за их несоответствия требованиям финских властей. Об этом сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

При этом отмечается, что в Хельсинки один из представителей «Ак Барса» получил положительный результат ПЦР-теста.

«По этой причине решением главного санитарного врача города Хельсинки до матча «Йокерит» — «Ак Барс» допущены только вакцинированные игроки казанского клуба либо имеющие устойчивый иммунитет. У недопущенных игроков либо не сделана вакцинация, либо нет достаточного уровня антител», — говорится в заявлении КХЛ.

Встреча между «Йокеритом» и «Ак Барсом» должна начаться сегодня в 18.30 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканалах ТНВ и «ТНВ-Планета».