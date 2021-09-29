Путин сообщил, что Россия и Турция смогли нарастить товарооборот после пандемии

Президент России Владимир Путин сообщил, что РФ и Турции удалось нарастить товарооборот после пандемиийного 2020 года. По его словам, в прошлом году у двух стран был «провал в товарообороте в 20 с лишним процентов».

«В этом году только за девять месяцев текущего года, даже за 8,5 [месяцев] рост составил свыше 55 [процентов]», — цитирует Путина ТАСС.

На встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин заявил, что отношения двух стран позитивно развиваются. Кроме того, он обратил внимание на постоянное взаимодействие ведомств России и Турции.

Фото: kremlin.ru

Напомним, Турция взаимодействует не только с Россией в целом, но и с ее регионами, в том числе Татарстаном. Президент РТ Рустам Минниханов рассказывал, что Турция вложила в экономику республики порядка $2 млрд.



Татьяна Демина