Путин сообщил, что Россия и Турция смогли нарастить товарооборот после пандемии
Президент России Владимир Путин сообщил, что РФ и Турции удалось нарастить товарооборот после пандемиийного 2020 года. По его словам, в прошлом году у двух стран был «провал в товарообороте в 20 с лишним процентов».
«В этом году только за девять месяцев текущего года, даже за 8,5 [месяцев] рост составил свыше 55 [процентов]», — цитирует Путина ТАСС.
На встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин заявил, что отношения двух стран позитивно развиваются. Кроме того, он обратил внимание на постоянное взаимодействие ведомств России и Турции.
Напомним, Турция взаимодействует не только с Россией в целом, но и с ее регионами, в том числе Татарстаном. Президент РТ Рустам Минниханов рассказывал, что Турция вложила в экономику республики порядка $2 млрд.
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