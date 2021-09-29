В России пока не планируют вводить меры из-за ситуации с COVID-19 на федеральном уровне

Российские власти пока не планируют вводить на федеральном уровне меры из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

В Кремле видят, что заболеваемость COVID-19 растет. Эта ситуация требует внимания и становится поводом для очередной мобилизации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Песков отметил, что власти констатируют «очень печальные антирекорды в плане смертности».

— Конечно же, это требует нашего внимания, — передает ТАСС его слова.

Ограничительные меры ввели в Чувашии, Пермском крае, Удмуртии и ряде других регионов России. За минувшие сутки в России умерли 857 человек от COVID-19. Это новый антирекорд.