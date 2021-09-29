Родители из Набережных Челнов сняли на видео давку на входе школы

Фото: кадр видео из соцсети

В Набережных Челнах родители учащихся школы №42 возмущены ежедневными столпотворениями у входа в образовательное учреждение. Одна из мам сняла на видео, как первая смена детей не может выйти из здания, а вторая — войти

По словам родительницы, каждый раз при пересменке у входа в школу начинается столпотворение. Учащиеся из второй смены не могут попасть в здание, пока их не наберется определенное количество, а затем они вместе устремляются внутрь.

«Каждый день вот такая толпа, дети не могут зайти, потом давка. Руководство школы не может решить этот вопрос. И так каждый день: первая смена не может выйти, вторая — зайти», — комментирует автор ролика.

На прошлой неделе родители учащихся гимназии №8 в Казани пожаловались на отсутствие охраны в школе. Одна из мам сняла на видео, как спокойно зашла в школу.

Ольга Шагиева