Главное о коронавирусе на 27 июля: обязательная вакцинация в Волгограде, Турция без ограничений туристам

Фото: Максим Платонов

«Спутник Лайт» доставляют в поликлиники



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 49 новых случаев COVID-19. Всего на 27 июля в республике зарегистрировано 23 724 случая заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 21 080 человек, в том числе 56 за минувшие сутки. Умерли за весь период 599 человек.

Поставка в размере 13,5 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт» распределяется по поликлиникам республики. В ближайшее время препарат будет доступен в стационарных пунктах вакцинации. «Спутник Лайт» в первую очередь предназначен для тех, кто переболел 6 месяцев назад. Записаться в лист ожидания на прививку можно в поликлинике по месту жительства и по бесплатному номеру 122.

Врачи на протяжении последних дней периодически выводят МакSим из медикаментозного сна. Поскольку она находится в медикаментозной коме, врачи сами дозируют количество седативного препарата. Иногда артистка находится в сознании, а иногда ее снова погружают в сон. Напомним, самочувствие Макsим ухудшилось накануне концерта в Казани в честь Дня России. На сцену она вышла с температурой 39 градусов.

Мутированный коронавирус более контагиозный — быстрее распространяется и имеет более высокую способность к заражению. Им болеют более молодые люди, а сама болезнь протекает тяжелее: ухудшение состояния наступает уже на 3—4 день, тогда как ранее состояние пациента ухудшалось на 5—6 день, рассказала врач одной из частных клиник Набережных Челнов Лариса Танова. Чтобы обезопасить себя от заражения, врач рекомендовала минимизировать контакты и заняться врожденным (клеточным) иммунитетом. Для этого следует ограничить сладкое, изделия из белой муки, черный чай и кофе. В рацион следует добавить натуральные витаминные комплексы, которые содержат витамины А, С, Д, В, цинк, селен, медь, и еще природные иммунокорректоры. Медик посоветовала сохранять позитивное настроение, быть в движении, пить много сырой воды.

В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от COVID-19. От инфекции скончались две женщины 1932 и 1946 годов рождения, двое мужчин 1937 и 1966 годов рождения.

В Татарстане прививку от коронавируса сделали 773 235 человек. Из них второй компонент «антиковидного» препарата получили 554 236 человек.

В Нижнекамске продолжают работу выездные пункты вакцинации от COVID-19. График и места приема граждан в пунктах с 27 по 30 июля можно посмотреть здесь.



Реабилитация переболевших в Москве



За последние сутки в России выявили 23 032 новых случая коронавируса, выздоровели 20 116 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 6 172 812 человек, а выздоровевших — до 5 526 950 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 779 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 155 380 человек.



За последние сутки в России проведено более 323 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 270 854 человека.

Вакцина против COVID-19, которую разрабатывает биотехнологическая компания Biocad, оптимизирована с учетом наличия дельта-штамма коронавируса. Гендиректор российской компании Дмитрий Морозов признался, что вакцина была готова несколько месяцев назад. Минздрав России выдал биотехнологической компании Biocad разрешение на проведение клинических исследований векторной вакцины от COVID-19.

Минздрав России одобрил исследование комбинации вакцин британско-шведской AstraZeneca Оксфордского университета и российской «Спутник Лайт» Центра имени Гамалеи. Клиническое исследование комбинации препаратов AZD1222 и rAd26-S проводят с целью изучения ее безопасности и иммуногенности.

В России с 1 августа 2021 года по 31 августа 2022 года пройдет эксперимент по маркировке дезинфицирующих средств и кожных антисептиков. Оператором информационной системы эксперимента выступит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Минпромторгу РФ поручили до 1 октября обеспечить утверждение требований к информационной системе, разработать и утвердить по согласованию с уполномоченными органами методические рекомендаций по проведению эксперимента и соответствующего плана-графика.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ далека от нормализации, поэтому требования по проверкам на COVID-19 и карантин перед встречей с главой государства сохраняются. По его словам, в процессе работы некоторые люди могут контактировать с больными, кто-то из собеседников президента мог недавно перенести болезнь. Поэтому кто-то проходит через очень тщательное тестирование и выдерживает карантин.

Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев заявил, что количество поступающих сообщений о нежелательных реакциях после вакцинации от COVID-19 невелико. По его словам, во всех регионах созданы иммунологические комиссии, которые призваны расследовать тяжелые осложнения от вакцин для профилактики коронавирусной инфекции.

К осени 2021 года будут подведены окончательные итоги пострегистрационных исследований вакцины против коронавируса «ЭпиВакКорона». Многоцентровое пострегистрационное исследование с участием 3 000 добровольцев от 18 лет организовано на базе восьми медицинских организаций в Москве, Московской области, Казани, Тюмени и Калининграде. Окончательные итоги пострегистрационных исследований будут подведены к осени 2021 года.



В Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан. К 30 августа лицам, указанным в постановлении главного санитарного врача региона, необходимо получить первую дозу вакцины, к 30 сентября — вторую.

Власти Москвы намерены заняться реабилитацией москвичей, переболевших COVID-19, после прохождения пиковых значений заболеваемости. Главврач ГКБ №52 Марьяна Лысенко отметила, что важнейшей задачей московского здравоохранения ближайших лет станет комплексная реабилитация и профилактика осложнений у людей, переболевших ковидом.

«Пандемия одиночества»

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 194 723 719 человек, 4 167 658 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (34 533 179). На второй строчке — Индия (31 440 951), на третьей — Бразилия (19 707 662), на четвертой — Россия (6 071 893, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятой — Франция (6 061 802).



Больше всего смертей зафиксировано в США (610 952). За ними следуют Бразилия (550 502), Индия (421 382), Мексика (238 595), Перу (195 890) и Россия (152 069).

Европейский Объединенный исследовательский центр (JRC) в своем последнем докладе по ситуации с одиночеством в Евросоюзе зафиксировал в период пандемии COVID-19 удвоение числа людей, чувствующих себя одинокими. В ЕС есть риск развития «пандемии одиночества», который требует немедленного вмешательства, считают ученые. По их данным, число одиноких людей увеличилось во всех возрастных группах. Уровень одиночества среди лиц в возрасте 18—35 лет увеличился в четыре раза по сравнению с 2016 годом.

В Турции выявили максимальное с 9 мая число заболевших COVID-19 — 16 809 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 63 человека. Теперь общее число выявленных в стране случаев превышает 5,514 млн.

Власти Турции не планируют вводить никакие ограничения или ужесточать меры для российских туристов. Об этом заявили в турецком посольстве в Москве.

Заявления главы Союза инфекционистов Мехмета Джейхана, призывавшего ранее ужесточить антикоронавирусные требования к российским туристам, — его личное мнение, уточнили дипломаты.

Заявления главы Союза инфекционистов Мехмета Джейхана, призывавшего ранее ужесточить антикоронавирусные требования к российским туристам, — его личное мнение, уточнили дипломаты. Британские ученые сравнили симптомы раннего COVID-19 и побочные эффекты от четырех используемых в Великобритании вакцин. К общим симптомам, которые возникают как после вакцинации, так и при раннем COVID-19, относятся утомляемость, головная и мышечная боль, лихорадка. Об этих симптомах сообщают 76% вакцинированных. Разница в том, что на третий день после прививки эти симптомы обычно проходят. А если человек заболел COVID-19, то они, наоборот, начинают нарастать и достигают максимума на седьмой день после инфицирования. У заболевших со временем также усиливается боль в горле, появляется чихание и охриплость. Исследователи подчеркивают: сроки ориентировочные, поскольку ни в одном рассматриваемом случае не было известно точное время заражения.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия с 27 июля разрешит свободный въезд в туристических целях российским гражданам, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Министр отметил, что венгры уже сейчас могут поехать в Россию как с деловой, так и туристической целью. Россия возобновила авиасообщение с Венгрией с 10 июня.

Маргарита Головатенко