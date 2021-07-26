В Евросоюзе предупредили о риске «пандемии одиночества»

Европейский Объединенный исследовательский центр (JRC) в своем последнем докладе по ситуации с одиночеством в Евросоюзе зафиксировал в период пандемии COVID-19 удвоение числа людей, чувствующих себя одинокими.

В ЕС есть риск развития «пандемии одиночества», который требует немедленного вмешательства, считают ученые. По их данным, число одиноких людей увеличилось во всех возрастных группах. Уровень одиночества среди лиц в возрасте 18—35 лет увеличился в четыре раза по сравнению с 2016 годом.

Эта проблема одинаково стоит и перед мужчинами, и перед женщинами, и перед жителями городов и сельской местности, передает «РИА Новости».

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Татьяна Леухина