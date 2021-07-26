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В Минздраве заявили о небольшом числе нежелательных реакций на вакцину

15:24, 26.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Минздраве заявили о небольшом числе нежелательных реакций на вакцину
Фото: Максим Платонов

Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев заявил, что количество поступающих сообщений о нежелательных реакциях после вакцинации от COVID-19 невелико.

«Во всех регионах созданы иммунологические комиссии, которые призваны расследовать тяжелые осложнения от вакцин для профилактики коронавирусной инфекции», — цитирует его ТАСС.

Фото: Максим Платонов

После вакцинации от коронавируса заболели не более 2,5% человек, сообщил в середине июля министр здравоохранения России Михаил Мурашко. При этом большинство из них заразились в период формирования иммунитета, то есть в течение 2—3 недель после второй дозы в зависимости от введенного препарата. Он добавил, что вакцина эффективно защищает от тяжелых осложнений COVID-19. По его словам, это подтверждает практика.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
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