Врач рассказала о мерах профилактики мутированного коронавируса

Об особенностях заболевания при мутированном коронавирусе и о мерах профилактики рассказала врач одной из частных клиник Набережных Челнов Лариса Танова.



Мутированный вирус более контагиозный — быстрее распространяется и имеет более высокую способность к заражению. Им болеют более молодые люди, а сама болезнь протекает тяжелее: ухудшение состояния наступает уже на 3—4 день, тогда как ранее состояние пациента ухудшалось на 5—6 день. Также мутированным коронавирусом могут заболеть те, кто уже болел COVID-19 более полугода назад.

Чтобы обезопасить себя от заражения, врач рекомендовала минимизировать контакты и заняться врожденным (клеточным) иммунитетом. Для этого следует ограничить сладкое, изделия из белой муки, черный чай и кофе. В рацион следует добавить натуральные витаминные комплексы, которые содержат витамины А, С, Д, В, цинк, селен, медь, и еще природные иммунокорректоры. Медик посоветовала сохранять позитивное настроение, быть в движении, пить много сырой воды.

Фото: realnoevremya.ru

Также она рекомендовала заняться и приобретенным иммунитетом, то есть поставить прививку от COVID-19, сообщают «Челнинские известия».

Маргарита Головатенко