Новости общества

19:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минздрав разрешил клинические испытания еще одной вакцины от COVID-19

18:59, 26.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Минздрав разрешил клинические испытания еще одной вакцины от COVID-19
Фото: Максим Платонов (архив)

Минздрав России выдал биотехнологической компании Biocad разрешение на проведение клинических исследований новой векторной вакцины от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Целью клинического исследования — «оценка безопасности и иммуногенности вакцины для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19), рекомбинантной векторной вирусной на основе AAV5-RBD-S».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

19 июля Федеральное медико-биологическое агентство приступило к проведению клинических исследований I и II фазы своей субъединичной рекомбинантной вакцины от коронавируса.

В России сейчас зарегистрированы три вакцины от COVID-19 :«Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также