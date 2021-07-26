Минздрав разрешил клинические испытания еще одной вакцины от COVID-19
Минздрав России выдал биотехнологической компании Biocad разрешение на проведение клинических исследований новой векторной вакцины от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
Целью клинического исследования — «оценка безопасности и иммуногенности вакцины для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19), рекомбинантной векторной вирусной на основе AAV5-RBD-S».
19 июля Федеральное медико-биологическое агентство приступило к проведению клинических исследований I и II фазы своей субъединичной рекомбинантной вакцины от коронавируса.
В России сейчас зарегистрированы три вакцины от COVID-19 :«Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак».
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