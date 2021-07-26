В Турции выявили максимальное с 9 мая число заболевших COVID-19

В Турции зарегистрировали 16 809 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Минздрав страны. Это максимальное значение с 9 мая, тогда выявили 15 191 случай заражения.

Умерли 63 человека. Теперь общее число выявленных в стране случаев превышает 5,514 млн, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Турции в середине мая начали постепенно смягчать ограничения, введенные из-за коронавируса. С 1 июля в стране отменили комендантский час.

На прошлой неделе турецкое посольство не подтвердило вероятность закрытия границ для иностранных путешественников из-за нового дельта-штамма коронавируса. Президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев вчера предупредил россиян о том, что в августе Турция ждет снижения заболеваемости коронавирусом в РФ. В этом случае ограничения не будут ужесточать.



Татьяна Леухина