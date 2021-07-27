Ученые рассказали, как отличить симптомы после вакцинации от раннего COVID-19

Британские ученые сравнили симптомы раннего COVID-19 и побочных эффектов от четырех используемых в Великобритании вакцин. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv.org.

К общим симптомам, которые возникают как после вакцинации, так и при раннем COVID-19, относятся: утомляемость, головная и мышечная боль, лихорадка. Об этих симптомах сообщают 76% вакцинированных.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Разница в том, что на третий день после прививки эти симптомы обычно проходят. А если человек заболел COVID-19, то они, наоборот, начинают нарастать и достигают максимума на седьмой день после инфицирования. У заболевших со временем также усиливается боль в горле, появляется чихание и охриплость.

Исследователи подчеркивают: сроки ориентировочные, поскольку ни в одном рассматриваемом случае не было известно точное время заражения.

Вчера заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев заявил, что количество поступающих сообщений о нежелательных реакциях после вакцинации от COVID-19 невелико.

Татьяна Леухина