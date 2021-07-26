Представитель МакSим рассказала о самочувствии певицы

Врачи на протяжении последних дней периодически выводят МакSим из медикаментозного сна. Об этом сообщила представитель артистки Яна Богушевская.

Поскольку МакSим находится в медикаментозной коме, врачи сами дозируют количество седативного препарата. Иногда девушка находится в сознании, а иногда ее снова погружают в сон, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Если врачи видят, что сейчас нужен отдых организму, они погружают в сон. Когда они видят, что организму стало легче, приводят в сознание. Этот процесс постоянно регулируется, — сказала Богушевская.

В минувшую пятницу директор артистки Маргарита Соколова сообщила журналистам об улучшении состояния МакSим.

Татьяна Леухина