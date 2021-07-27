Минздрав одобрил испытание комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт»

Минздрав России одобрил исследование комбинации вакцин британско-шведской AstraZeneca Оксфордского университета и российской «Спутник Лайт» Центра имени Гамалеи.



Клиническое исследование комбинации препаратов AZD1222 (кодовое название AstraZeneca) и rAd26-S (рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека 26 серотипа, входящий в состав первого компонента «Спутника V») проводят с целью ее изучения безопасности и иммуногенности.

Вводить вакцины будут по схеме «гетерологичный прайм-буст» для профилактики коронавируса у взрослых, сказано в реестре разрешений на проведение клинических исследований.

Разрешение датировано 26 июля. Окончание исследования — 2 марта 2022 года. В них будут участвовать 150 пациентов. Предполагается, что исследования будут проводить в пяти медицинских организациях.

Фото: twitter.com/sputnikvaccine

Маргарита Головатенко