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Итоги пострегистрационных исследований «ЭпиВакКороны» планируется подвести к осени

12:16, 26.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Итоги пострегистрационных исследований «ЭпиВакКороны» планируется подвести к осени
Фото: Максим Платонов

К осени 2021 года будут подведены окончательные итоги пострегистрационных исследований вакцины против коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом сообщается в Instagram-аккаунте препарата.

«Многоцентровое пострегистрационное исследование с участием 3 000 добровольцев от 18 лет организовано на базе восьми медицинских организаций в Москве, Московской области, Казани, Тюмени и Калининграде. Окончательные итоги пострегистрационных исследований будут подведены к осени 2021 года», — говорится в сообщении.

Фото: Максим Платонов

Итоговые данные клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» подготовят к октябрю, сообщил в прямом эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе» глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
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