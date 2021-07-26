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Венгрия открывается для вакцинированных туристов из России

18:04, 26.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Венгрия открывается для вакцинированных туристов из России
Фото: Максим Платонов

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия с 27 июля разрешит свободный въезд в туристических целях российским гражданам, которые прошли вакцинацию от коронавируса.

«Венгрия всегда была популярным направлением среди россиян, и тот факт, что привитые российские туристы смогут снова посетить Венгрию, очень поможет этому сектору», — цитирует его ТАСС.

Фото: pixabay.com

Министр отметил, что венгры уже сейчас могут поехать в Россию как с деловой, так и туристической целью. Россия возобновила авиасообщение с Венгрией с 10 июня.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
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