В Турции призвали к ужесточению ограничений против COVID-19 для российских туристов

В Турции призвали ужесточить антикоронавирусные требования к российским туристам, с таким предложением выступил глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан.



По его словам, прирост новых случаев коронавируса в Турции достиг максимума с мая и увеличился почти втрое с начала июля. По его словам, население должно соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, а государство — применять некоторые ограничения.

По отношению к туристам из России необходимо принять более строгие меры. Иначе остановить рост заболеваемости не удастся», — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

С 22 июня Россия возобновила авиасообщение с Турцией. После этого российские туристы начали менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции. За четыре дня россияне раскупили все дешевые туры.

Маргарита Головатенко